Pasar Kangen di Yogyakarta 2023 selalu ramai diserbu pengunjung. Pasar Kangen 2023 adalah acara tahunan yang digelar di Taman Budaya. Pasar Kangen selalu ramai didatangi pecinta jajanan tradisional tempo dulu

Di tempat ini jajanan tradisional seperti tape, clorot, geblek dan lopis bisa dibeli. Selain itu ada es dawet, lempeng gulo, teh tarik hingga es gosrok. Selain kuliner tempo dulu, Pasar Kangen juga menjual barang-barang jadul

Kontributor: Gunanto Farhan

(rns)

