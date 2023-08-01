...

Pasar Kangen 2023 Yogyakarta, Tempat Menikmati Jajanan Tradisional Tempo Dulu

Gunanto Farhan, Jurnalis · Selasa 01 Agustus 2023 10:30 WIB
Pasar Kangen di Yogyakarta 2023  selalu ramai diserbu pengunjung. Pasar Kangen 2023 adalah acara tahunan yang digelar di Taman Budaya. Pasar Kangen selalu ramai didatangi pecinta jajanan tradisional tempo dulu
 
Di tempat ini jajanan tradisional seperti tape, clorot, geblek dan lopis bisa dibeli. Selain itu ada es dawet, lempeng gulo, teh tarik hingga es gosrok. Selain kuliner tempo dulu, Pasar Kangen juga menjual barang-barang jadul
 
Kontributor: Gunanto Farhan

(rns)

