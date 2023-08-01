Kabel optik dan kabel PLN di Jalan Fatmawati Raya, Cilandak, Jakarta Selatan terbakar pada Selasa (1/8/2023) siang. Karyawan gedung dan petugas keamanan berusaha memadamkan api dengan alat pemadam api ringan (APAR) agar tidak merambat ke bangunan lain.

Petugas PLN yang berada dilokasi juga langsung mematikan aliran listrik agar tidak membahayakan masyarakat. Kebakaran diduga terjadi akibat adanya gesekan yang terjadi pada kabel-kabel tersebut.

(fru)

