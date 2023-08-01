...

Istri jadi Korban Perdagangan Orang di Suriah, Suami TWK Dede Asiah Ngadu ke Komnas HAM

Rani Stones Sanjaya, Jurnalis · Selasa 01 Agustus 2023 12:00 WIB
Suami TKW Dede Asiah, Yongki Hamidun mendatangi Komnas HAM, Jakpus. Yongki didampingi oleh Anggota DPR RI Rieke Diah Pitaloka
 
Dede Asiah TKW asal Karawang diduga jadi korban perdagangan orang di Suriah. Dede Asiah berangkat sebagai TKI pada tahun 2022 tujuan Turki. Korban dibawa ke Suriah melalui Lebanon dan diduga dijual sebagai budak
 
TKW itu dikabarkan berhasil diselamatkan oleh pihak KBRI di Suriah. Namun hingga kini, Selasa (1/8) belum ada kabar kepulangan Dede
 
Kontributor: Rani Stones Sanjaya
Produser: B.Lilia Nova

(rns)

