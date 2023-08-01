Suami TKW Dede Asiah, Yongki Hamidun mendatangi Komnas HAM, Jakpus. Yongki didampingi oleh Anggota DPR RI Rieke Diah Pitaloka

Dede Asiah TKW asal Karawang diduga jadi korban perdagangan orang di Suriah. Dede Asiah berangkat sebagai TKI pada tahun 2022 tujuan Turki. Korban dibawa ke Suriah melalui Lebanon dan diduga dijual sebagai budak

TKW itu dikabarkan berhasil diselamatkan oleh pihak KBRI di Suriah. Namun hingga kini, Selasa (1/8) belum ada kabar kepulangan Dede

