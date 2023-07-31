...

Jelang Hari Raya Galungan, Warga Hindu di Gianyar Bali Gelar Tradisi Mepatung

Ketut Catur Kusumaningrat, Jurnalis · Senin 31 Juli 2023 14:37 WIB
Jelang Hari Raya Galungan, warga Hindu di Gianyar, Bali, melaksanakan tradisi Mepatung. Secara bergotong-royong, warga membagi daging babi yang sebelumnya dibeli dari peternak. 
 
Pembagian atau pemotongan daging babi ini dilaksanakan sesuai dengan jumlah warga yang ikut. Setiap kelompok Mepatung terdiri atas 16 hingga 24 orang. 
 
Tradisi Mepatung ini merupakan wujud sukacita warga, khususnya umat Hindu untuk menyambut Hari Raya Galungan sebagai simbol kemenangan dharma kebaikan melawan adharma atau kebatilan. 
 
Pada saat Hari Raya Galungan, umat Hindu di Bali akan melaksanakan sembahyang di pura. 
 
Kontributor: Ketut Catur Kusumaningrat 
Produser: Akira Aulia W

(fru)

