FIFA melakukan inspeksi ke Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya, Senin(31/7) untuk memastikan kesiapan menjadi venue Piala Dunia U-17. Selain Stadion GBT, FIFA juga memeriksa kesiapan stadion pendamping seperti lapangan Thor dan Gelora 10 November.

Stadion GBT dan pendamping sebelumnya pernah disidak FIFA untuk piala dunia U-20 hingga tidak ada catatan untuk perbaikan.

Rencananya Piala Dunia U-17 akan digelar bulan November mendatang. sedikitnya 6 stadion di Indonesia akan jadi venue pertandingan, salah satunya Gelora Bung Tomo.

Kontributor: Sony Hermawan

