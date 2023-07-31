FIFA melakukan inspeksi ke Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya, Senin(31/7) untuk memastikan kesiapan menjadi venue Piala Dunia U-17. Selain Stadion GBT, FIFA juga memeriksa kesiapan stadion pendamping seperti lapangan Thor dan Gelora 10 November.
Stadion GBT dan pendamping sebelumnya pernah disidak FIFA untuk piala dunia U-20 hingga tidak ada catatan untuk perbaikan.
Rencananya Piala Dunia U-17 akan digelar bulan November mendatang. sedikitnya 6 stadion di Indonesia akan jadi venue pertandingan, salah satunya Gelora Bung Tomo.
Kontributor: Sony Hermawan
