...

Cek Venue Piala Dunia U-17, FIFA Inspeksi Stadion Gelora Bung Tomo

Sony Hermawan, Jurnalis · Senin 31 Juli 2023 21:40 WIB
A A A
FIFA melakukan inspeksi ke Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya, Senin(31/7) untuk memastikan kesiapan menjadi venue Piala Dunia U-17. Selain Stadion GBT, FIFA juga memeriksa kesiapan stadion pendamping seperti lapangan Thor dan Gelora 10 November.
 
Stadion GBT dan pendamping sebelumnya pernah disidak FIFA untuk piala dunia U-20 hingga tidak ada catatan untuk perbaikan.
 
Rencananya Piala Dunia U-17 akan digelar bulan November mendatang. sedikitnya 6 stadion di Indonesia akan jadi venue pertandingan, salah satunya Gelora Bung Tomo.
 
Kontributor: Sony Hermawan

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Danantara Ambil Alih Kereta Cepat Whoosh, Utang Lunas?

Danantara Ambil Alih Kereta Cepat Whoosh, Utang Lunas?

Menanti Sentuhan Midas Bojan Hodak! Persib Bandung Ditunggu 3 Raksasa Asia di ACL 2 2025?2026

Menanti Sentuhan Midas Bojan Hodak! Persib Bandung Ditunggu 3 Raksasa Asia di ACL 2 2025?2026

Pelapor Roy Suryo Cs Yakin Jokowi Bakal Buka Ijazah Asli di Persidangan

Pelapor Roy Suryo Cs Yakin Jokowi Bakal Buka Ijazah Asli di Persidangan

Geram! Ade Darmawan Sebut Roy Suryo Gila: Kamu Indonesia Apa Bukan?

Geram! Ade Darmawan Sebut Roy Suryo Gila: Kamu Indonesia Apa Bukan?

Keras! Ade Armando Sindir Roy Suryo Cs hingga PDIP soal Ijazah Jokowi

Keras! Ade Armando Sindir Roy Suryo Cs hingga PDIP soal Ijazah Jokowi

Gufroni Bongkar Dugaan Intervensi di Balik Penetapan Tersangka Roy Suryo Cs

Gufroni Bongkar Dugaan Intervensi di Balik Penetapan Tersangka Roy Suryo Cs

LBH Muhammadiyah Sebut Isu Ijazah Jokowi Bisa Bongkar Kebobrokan yang Lebih Besar

LBH Muhammadiyah Sebut Isu Ijazah Jokowi Bisa Bongkar Kebobrokan yang Lebih Besar

Heboh! Roy Suryo Pakai Kaos Bertuliskan Korban Mulyono

Heboh! Roy Suryo Pakai Kaos Bertuliskan Korban Mulyono

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini