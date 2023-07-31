...

Resmi! KPK Tahan Mulsunadi Gunawan Tersangka Penyuap Kabasarnas Henri Alfiandi

Arie Dwi Satrio, Jurnalis · Senin 31 Juli 2023 20:30 WIB
KPK akhirnya menahan Komisaris Utama PT Multi Grafika Cipta Sejati, Mulsunadi Gunawan. Mulsunadi merupakan tersangka penyuap Kepala Basarnas Marsekal Marsdya TNI (Purn) Henri Alfiandi.
 
Mulsunadi ditahan usai menjalani pemeriksaan sebagai tersangka, hari ini. KPK menahan Mulsunadi untuk masa penahanan pertamanya selama 20 hari ke depan.
 
KPK sendiri menetapkan 5 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terkait proyek pengadaan barang dan jasa di Basarnas Tahun Anggaran 2021-2023. Korupsi kasus ini diperkirakan merugikan negara sebesar Rp88,3 miliar.
 
Danantara Ambil Alih Kereta Cepat Whoosh, Utang Lunas?

Menanti Sentuhan Midas Bojan Hodak! Persib Bandung Ditunggu 3 Raksasa Asia di ACL 2 2025?2026

Pelapor Roy Suryo Cs Yakin Jokowi Bakal Buka Ijazah Asli di Persidangan

Geram! Ade Darmawan Sebut Roy Suryo Gila: Kamu Indonesia Apa Bukan?

Keras! Ade Armando Sindir Roy Suryo Cs hingga PDIP soal Ijazah Jokowi

Gufroni Bongkar Dugaan Intervensi di Balik Penetapan Tersangka Roy Suryo Cs

LBH Muhammadiyah Sebut Isu Ijazah Jokowi Bisa Bongkar Kebobrokan yang Lebih Besar

Heboh! Roy Suryo Pakai Kaos Bertuliskan Korban Mulyono

