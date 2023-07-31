KPK akhirnya menahan Komisaris Utama PT Multi Grafika Cipta Sejati, Mulsunadi Gunawan. Mulsunadi merupakan tersangka penyuap Kepala Basarnas Marsekal Marsdya TNI (Purn) Henri Alfiandi.

Mulsunadi ditahan usai menjalani pemeriksaan sebagai tersangka, hari ini. KPK menahan Mulsunadi untuk masa penahanan pertamanya selama 20 hari ke depan.

KPK sendiri menetapkan 5 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terkait proyek pengadaan barang dan jasa di Basarnas Tahun Anggaran 2021-2023. Korupsi kasus ini diperkirakan merugikan negara sebesar Rp88,3 miliar.

Reporter : Arie Dwi Satrio

Produser: Reza Ramadhan

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News