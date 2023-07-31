Ketua KPK, Firli Bahuri mendatangi Markas Besar TNI pada Senin (31/7/2023) malam, untuk melakukan jumpa pers terkait kasus korupsi yang membellit dua perwira tinggi militer. Kedatangan Firli disambut Komandan Puspom TNI Marsekal Muda Agung Handoko.

Sebelumnya KPK menetapkan tersangka kepada Kabasarnas Marsdya TNI Henri Alfiandi dan Koorsmin Kabasarnas Letkol Adm, Afri Budi Cahyanto terkait pengadaan barang dan jasa di Basarnas.

Reporter : Muhammad Farhan

Produser: Reza Ramadhan

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News