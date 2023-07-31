...

Polres Jakbar Ringkus 37 Pencuri Kendaraan Bermotor

Bachtiar Rojab, Jurnalis · Senin 31 Juli 2023 19:34 WIB
A A A
Sebanyak 46 kendaraan curian dipamerkan di halaman Polres Metro Jakarta Barat Senin (31/7/2023). Sebanyak 37 pelaku juga ikut diamankan yang merupakan hasil pengungkapan yang dilakukan periode Juli 2023.
 
Dari keseluruhan kendaraan tersebut, mayoritas berisikan motor matic. Salah satu korban merasa senang motornya dapat ditemukan.
 
Kapolres Metro Jakarta Barat Kombespol Syahduddi mengatakan, 37 pelaku tersebut diungkap berdasarkan 28 TKP di wilayah Jakarta Barat.
 
Reporter : Bachtiar Rojab
Produser: Reza Ramadhan

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Danantara Ambil Alih Kereta Cepat Whoosh, Utang Lunas?

Danantara Ambil Alih Kereta Cepat Whoosh, Utang Lunas?

Menanti Sentuhan Midas Bojan Hodak! Persib Bandung Ditunggu 3 Raksasa Asia di ACL 2 2025?2026

Menanti Sentuhan Midas Bojan Hodak! Persib Bandung Ditunggu 3 Raksasa Asia di ACL 2 2025?2026

Pelapor Roy Suryo Cs Yakin Jokowi Bakal Buka Ijazah Asli di Persidangan

Pelapor Roy Suryo Cs Yakin Jokowi Bakal Buka Ijazah Asli di Persidangan

Geram! Ade Darmawan Sebut Roy Suryo Gila: Kamu Indonesia Apa Bukan?

Geram! Ade Darmawan Sebut Roy Suryo Gila: Kamu Indonesia Apa Bukan?

Keras! Ade Armando Sindir Roy Suryo Cs hingga PDIP soal Ijazah Jokowi

Keras! Ade Armando Sindir Roy Suryo Cs hingga PDIP soal Ijazah Jokowi

Gufroni Bongkar Dugaan Intervensi di Balik Penetapan Tersangka Roy Suryo Cs

Gufroni Bongkar Dugaan Intervensi di Balik Penetapan Tersangka Roy Suryo Cs

LBH Muhammadiyah Sebut Isu Ijazah Jokowi Bisa Bongkar Kebobrokan yang Lebih Besar

LBH Muhammadiyah Sebut Isu Ijazah Jokowi Bisa Bongkar Kebobrokan yang Lebih Besar

Heboh! Roy Suryo Pakai Kaos Bertuliskan Korban Mulyono

Heboh! Roy Suryo Pakai Kaos Bertuliskan Korban Mulyono

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini