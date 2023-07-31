Sebanyak 46 kendaraan curian dipamerkan di halaman Polres Metro Jakarta Barat Senin (31/7/2023). Sebanyak 37 pelaku juga ikut diamankan yang merupakan hasil pengungkapan yang dilakukan periode Juli 2023.

Dari keseluruhan kendaraan tersebut, mayoritas berisikan motor matic. Salah satu korban merasa senang motornya dapat ditemukan.

Kapolres Metro Jakarta Barat Kombespol Syahduddi mengatakan, 37 pelaku tersebut diungkap berdasarkan 28 TKP di wilayah Jakarta Barat.

