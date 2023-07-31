Sepekan terakhir viral foto sejumlah siswi berkerudung berpose menenteng senjara laras panjang. Foto tersebut diketahui diunggah oleh akun Instagram milik @islah_bahrawi. Hal itu sontak menuai beragam komentar dari warganet yang merasa resah.

Diketahui, foto viral itu merupakan kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah (MPLS) di Madrasah Aliyah Ponpes Tahfidz Baitul Qur'an Al Jahra, Magetan, Jatim. Pihak sekolah pun langsung tanggap dan mengklarifikasi beredarnya foto tersebut.

Diketahui, foto itu merupakan promosi kegiatan ekstrakurikuler baru dalam giat MPLS. Pihak sekolah pun minta maaf atas foto yang diunggah oleh akun Instagram @islah_bahrawi.

