Puluhan Pensiunan Bank Bumi Daya Long March ke Kantor Kemenko Polhukam

Rani Stones Sanjaya, Jurnalis · Senin 31 Juli 2023 13:07 WIB
Puluhan lansia pensiunan Bank Bumi Daya long march menuju Kantor Kemenko Polhukam, Gambir, Jakarta Pusat. Mereka menuntut pembayaran sisa hasil usaha (SHU) Bank Bumi Daya yang hingga kini belum dicairkan.
 
Selain itu, mereka menyebut ada 1.500 pensiunan yang berhak mendapatkan dana SHU yang kini jumlahnya mencapai lebih dari Rp100 miliar.
 
Mereka meminta Menkopolhukam Mahfud MD turun tangan mengatasi persoalan tersebut, agar Bank Bumi Daya yang sudah berganti nama Bank Mandiri tersebut segera membayarkan dana SHU kepada seluruh pensiunan.
 
