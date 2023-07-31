Ular sanca sepanjang 2 meter bersembunyi di dalam kasur, di Cengkareng, Jakarta Barat. Petugas damkar sektor Cengkareng kemudian menggunting kasur dan mengevakuasi ular tersebut.

Diduga, ular masuk dari loteng dan bersembunyi di dalam kasur bekas yang tidak terpakai. Selanjutnya ular akan diserahkan ke Badan Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) untuk dilepasliarkan

Kontributor: Miftahul Ghani

Produser: Kristo Suryokusumo

(fru)

