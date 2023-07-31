...

Petugas Damkar Evakuasi Ular Sanca yang Sembunyi dalam Kasur

Miftahul Ghani, Jurnalis · Senin 31 Juli 2023 12:44 WIB
Ular sanca sepanjang 2 meter bersembunyi di dalam kasur, di Cengkareng, Jakarta Barat. Petugas damkar sektor Cengkareng kemudian menggunting kasur dan mengevakuasi ular tersebut.
 
Diduga, ular masuk dari loteng dan bersembunyi di dalam kasur bekas yang tidak terpakai. Selanjutnya ular akan diserahkan ke Badan Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) untuk dilepasliarkan
 
Kontributor: Miftahul Ghani 
Produser: Kristo Suryokusumo

(fru)

