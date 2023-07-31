...

PPP Optimis Sandiaga Uno Cawapres Ganjar Pranowo

Hari Tambayong, Jurnalis · Senin 31 Juli 2023 08:07 WIB
Plt Ketum PPP Mardiono optimis Sandiaga Uno akan segera diresmikan sebagai cawapres Ganjar Pranowo. 
 
Mardiono menyebut peluang Sandiaga Uno menjadi cawapres Ganjar sudah di angka 99%.  Ia juga menyebut cawapres Ganjar sudah mengerucut menjadi 5 nama. 
 
Selain Sandiaga, ada Erick Thohir, Andika Perkasa, Muhaimin Iskandar dan Agus Harimurti Yudhoyono. Sementara, Sandiaga menyerahkan keputusan Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri. 
 
Ia akan tetap bekerja lebih keras lagi hingga mendapat kepercayaan. Hal itu disampaikan saat meresmikan Ruang Aspirasi Jenderal Santri di Surabaya, Jatim, Minggu (30/7).
 
Seperti diketahui, kunjungan para petinggi DPP PPP di Surabaya ini sekaligus untuk membakar semangat para kader PPP Jatim untuk memenangkan partai berlambang Kakbah ini. 
 
Kontributor: Hari Tambayong 
Produser: Akira Aulia W

(fru)

