Seleksi Timnas U-17 di Makassar Diikuti 72 Peserta dari 6 Provinsi

Leo Muhammad Nur, Jurnalis · Minggu 30 Juli 2023 14:39 WIB
PSSI menggelar seleksi Timnas U-17 Indonesia di Kota Makassar, Sulsel, Minggu (30/7). Sebanyak 72 peserta dari enam provinsi di Indonesia timur mengikuti seleksi.
 
Pantauan di Lapangan Bosowa Sport Center Makassar, hadir Wakil Ketua PSSI Zainuddin Amali bersama Direktur Teknik PSSI, Indra Sjafri.
 
Sejumlah peserta seleksi Timnas U-17 dikawal pemandu bakat, yakni Budi Sudarsono. Para peserta dicek tinggi dan berat badannya oleh tim talent scouting PSSI.
 
Indra Sjafri mengatakan seleksi Timnas U-17 ini digelar di 12 kota di Indonesia. Seleksi menekankan penilaian pada teknik dan penguasaan bola.
 
PSSI berharap bisa mendapat 34 pemain berkualitas dari seleksi ini. Para pemain yang lolos seleksi selanjutnya akan menjalani training center di Jerman.
 
Kontributor: Leo Muhammad Nur
Produser: Akira Aulia W

(fru)

