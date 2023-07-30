Tak henti menjangkau anak negeri, kali ini Partai Perindo memberikan bantuan modal usaha dan etalase, untuk warga di Sindanglaya, Kota Bandung, Jawa Barat.

Perwakilan dari Partai Perindo, Bacaleg Jhon Binsar Simalango, datang langsung untuk menyerahkan bantuan. Riska Diana, penerima bantuan, telah mendapatkan etalase dan suntikan dana untuk tambahan modal dagangannya.

Bagi Partai Perindo, bantuan diberikan agar para pedagang bisa memperbesar peluang usaha mereka. Perlahan tapi pasti, Partai Perindo dengan program-programnya akan terus menjangkau dan membantu masyarakat.

Kontributor: Mujib Prayitno

Produser: Dinda Elita

(fru)

