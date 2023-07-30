...

Bantuan Modal dan Etalase dari Partai Perindo untuk Warga Sindanglaya

Mujib Prayitno, Jurnalis · Minggu 30 Juli 2023 20:00 WIB
A A A
Tak henti menjangkau anak negeri, kali ini Partai Perindo memberikan bantuan modal usaha dan etalase, untuk warga di Sindanglaya, Kota Bandung, Jawa Barat. 
 
Perwakilan dari Partai Perindo, Bacaleg Jhon Binsar Simalango, datang langsung untuk menyerahkan bantuan. Riska Diana, penerima bantuan, telah mendapatkan etalase dan suntikan dana untuk tambahan modal dagangannya.
 
Bagi Partai Perindo, bantuan diberikan agar para pedagang bisa memperbesar peluang usaha mereka. Perlahan tapi pasti, Partai Perindo dengan program-programnya akan terus menjangkau dan membantu masyarakat.
 
Kontributor: Mujib Prayitno
Produser: Dinda Elita

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Keras! Ade Armando Sindir Roy Suryo Cs hingga PDIP soal Ijazah Jokowi

Keras! Ade Armando Sindir Roy Suryo Cs hingga PDIP soal Ijazah Jokowi

Gufroni Bongkar Dugaan Intervensi di Balik Penetapan Tersangka Roy Suryo Cs

Gufroni Bongkar Dugaan Intervensi di Balik Penetapan Tersangka Roy Suryo Cs

LBH Muhammadiyah Sebut Isu Ijazah Jokowi Bisa Bongkar Kebobrokan yang Lebih Besar

LBH Muhammadiyah Sebut Isu Ijazah Jokowi Bisa Bongkar Kebobrokan yang Lebih Besar

Heboh! Roy Suryo Pakai Kaos Bertuliskan Korban Mulyono

Heboh! Roy Suryo Pakai Kaos Bertuliskan Korban Mulyono

Rustam Effendi Ungkap Pengakuan Anak Dumatno: Foto di Ijazah Jokowi Itu Ayah Saya

Rustam Effendi Ungkap Pengakuan Anak Dumatno: Foto di Ijazah Jokowi Itu Ayah Saya

Keras! Roy Suryo Bantah Rekayasa Dokumen Ijazah Jokowi

Keras! Roy Suryo Bantah Rekayasa Dokumen Ijazah Jokowi

Pengamat: Penetapan Roy Suryo Tersangka Diduga untuk Tutupi Isu Ijazah Gibran

Pengamat: Penetapan Roy Suryo Tersangka Diduga untuk Tutupi Isu Ijazah Gibran

Panas! Andrianto Semprot Boni Hargens: Tak Demokratis

Panas! Andrianto Semprot Boni Hargens: Tak Demokratis

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini