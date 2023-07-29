Festival Belajaraya 2023 menghadirkan Tulus untuk memberikan motivasi, sekaligus menghibur pengunjung yang hadir di Pos Bloc, Jakarta Pusat, Sabtu (29/7). Tulus tampil sederhana dengan kaus hitam dan celana panjang bahan hitam

Acara dimulai sekitar pukul 14.25 WIB dan diawali dengan sesi talkshow. Pada kesempatan itu, Tulus memberikan motivasi kepada para guru, untuk tetap semangat berjuang dalam mendidik anak bangsa

Reporter: Muhamad Fadli Ramadan

