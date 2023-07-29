Sebanyak 124 pemain muda ini menunjukan skil mereka dalam mengolah kulit bundar di Stadion Klabat, Manado, Sabtu (29/7/2023) pagi. ratusan pemain yang kategori usia 17 tahun atau tahun kelahiran 2006 dan 2007 ini mengikuti seleksi Timnas Indonesia U-17.

Pemain yang nantinya lolos akan mengikuti tahapan seleksi selanjutnya. Sedangkan yang tidak lolos namun berbakat, nantinya akan dipromosi ke akademi Liga 1, Liga 2, Sekolah Olahraga dan PPLP daerah.

Reporter : Jefry Langi

Produser: Reza Ramadhan

(fru)

