124 Pemain Ikuti Seleksi Timnas Indonesia U-17 di Manado

Jefry Langi, Jurnalis · Sabtu 29 Juli 2023 13:30 WIB
Sebanyak 124 pemain muda ini menunjukan skil mereka dalam mengolah kulit bundar di Stadion Klabat, Manado, Sabtu (29/7/2023) pagi. ratusan pemain yang kategori usia 17 tahun atau tahun kelahiran 2006 dan 2007 ini mengikuti seleksi Timnas Indonesia U-17.
 
Pemain yang nantinya lolos akan mengikuti tahapan seleksi selanjutnya. Sedangkan yang tidak lolos namun berbakat, nantinya akan dipromosi ke akademi Liga 1, Liga 2, Sekolah Olahraga dan PPLP daerah.
 
Reporter : Jefry Langi
Produser: Reza Ramadhan

(fru)

