Jelang Unjuk Rasa, Polisi Pasang Kawat Berduri di Ponpes Al Zaytun

Toiskandar, Jurnalis · Sabtu 29 Juli 2023 13:00 WIB
Jelang aksi unjuk rasa ribuan massa dari Aliansi Santri dan Rakyat Indonesia untuk Indramayu (ASRII) polisi melakukan persiapan pengamanan di depan Ponpes Al Zaytun, Sabtu (297/2023). Kawat berduri kembali terpasang di depan pintu masuk utama.
 
Polisi juga melakukan penutupan sekitar 100 meter dari pintu masuk Ponpes. Rencananya hari ini akan ada sekitar seribu massa yang turun berdemonstrasi menuntut sejumlah petinggi Ponpes Al Zaytun ditahan polisi.
 
Reporter: Toiskandar
Produser: Reza Ramadhan

(fru)

