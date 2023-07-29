Polda Metro Jaya menetapkan 7 anggota Ditresnarkoba Polda Metro Jaya sebagai tersangka atas dugaan penganiayaan berat hingga korban meninggal dunia. Penganiayaan berat ini dilakukan terhadap DK (38) yang diduga melakukan tindak pidana narkoba.
Selain 7 orang tersangka yang saat ini masih diperiksa secara intensif, Ditreskrimum Polda Metro Jaya juga memburu satu pelaku yang kini masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).
Kontributor: Helmi Sajangbati
Produser: Kristo Suryokusumo
