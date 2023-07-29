...

Polda Metro Jaya Tetapkan 7 Anggota Ditresnarkoba jadi Tersangka Penganiayaan Berat

Helmi Sajangbati, Jurnalis · Sabtu 29 Juli 2023 08:00 WIB
Polda Metro Jaya menetapkan 7 anggota Ditresnarkoba Polda Metro Jaya sebagai tersangka atas dugaan penganiayaan berat hingga korban meninggal dunia. Penganiayaan berat ini dilakukan terhadap DK (38) yang diduga melakukan tindak pidana narkoba.
 
Selain 7 orang tersangka yang saat ini masih diperiksa secara intensif, Ditreskrimum Polda Metro Jaya juga memburu satu pelaku yang kini masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).
 
Pengamat: Penetapan Roy Suryo Tersangka Diduga untuk Tutupi Isu Ijazah Gibran

Panas! Andrianto Semprot Boni Hargens: Tak Demokratis

Saling Lempar Utang Kereta Cepat Whoosh, Siapa yang Mau Bayar?

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK The Daily Buzz

