Polda Metro Jaya menetapkan 7 anggota Ditresnarkoba Polda Metro Jaya sebagai tersangka atas dugaan penganiayaan berat hingga korban meninggal dunia. Penganiayaan berat ini dilakukan terhadap DK (38) yang diduga melakukan tindak pidana narkoba.

Selain 7 orang tersangka yang saat ini masih diperiksa secara intensif, Ditreskrimum Polda Metro Jaya juga memburu satu pelaku yang kini masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).

