Pipa Pertamina Bocor Semburkan Gas ke Udara Gegerkan Warga Ogan Ilir

Jum'at 28 Juli 2023 20:00 WIB
Pipa Pertamina mengalami kebocoran dan mengeluarkan semburan gas yang membumbung tinggi di Desa Sungau Rambutan, Kecamatan Inderalaya Utara, Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Ketinggian semburan gas mencapai 200 meter, semburan gas pertama kali diketahui oleh masinis kereta yang melintas didekat lokasi.
 
Belum diketahui pasti penyebab kebocoran pihak Pertamina telah mengurangi tekanan gas di wilayah Payakabung. Masyarakat diimbau untuk tidak mendekati lokasi, aparat juga telah melakukan penjagaan di sekitar area kebocoran pipa.
 
Kontributor: Fetriadi

(fru)

Pengamat: Penetapan Roy Suryo Tersangka Diduga untuk Tutupi Isu Ijazah Gibran

Panas! Andrianto Semprot Boni Hargens: Tak Demokratis

Saling Lempar Utang Kereta Cepat Whoosh, Siapa yang Mau Bayar?

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK The Daily Buzz

