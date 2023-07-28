Pipa Pertamina mengalami kebocoran dan mengeluarkan semburan gas yang membumbung tinggi di Desa Sungau Rambutan, Kecamatan Inderalaya Utara, Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Ketinggian semburan gas mencapai 200 meter, semburan gas pertama kali diketahui oleh masinis kereta yang melintas didekat lokasi.

Belum diketahui pasti penyebab kebocoran pihak Pertamina telah mengurangi tekanan gas di wilayah Payakabung. Masyarakat diimbau untuk tidak mendekati lokasi, aparat juga telah melakukan penjagaan di sekitar area kebocoran pipa.

Kontributor: Fetriadi

