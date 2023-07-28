...

Dua Polisi Terduga Pelaku Penembakan Bripda Ignatius Dijatuhi Sanksi Berat karena Langgar Kode Etik

Achmad Al Fiqri, Jurnalis · Jum'at 28 Juli 2023 16:32 WIB
Kedua terduga pelaku penembakan Bripda Ignatius Dwi Frisco Sirage yakni, Bripda IM dan Bripka IG telah dijatuhi sanksi kode etik kategori berat
 
Sanksi itu dijatuhi setelah kedua terduga pelaku diperiksa kode etik oleh Irwasum Polri, Asdm Polri, Dikgum Polri hingga Densus 88 Antiteror Polri
 
Dengan dinyatakan perbuatan pelanggaran kode etik sanksi berat, kedua terduga penembakan telah ditempatkan khusus (patsus) di Biro Provos Divisi Propam Polri
 
Hal itu disampaikan oleh Karopenmas DivHumas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan saat jumpa pers di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Jumat (28/7)
 
Sekadar informasi, Bripda Ignatius Dwi Frisco Sirage tewas akibat diduga ditembak oleh rekannya sesama personel kepolisian, yakni Bripda IMS dan Bripka IG. Saat ini, dua polisi sudah ditetapkan tersangka dalam peristiwa itu. Mereka sudah ditangkap oleh Polri untuk kepentingan proses hukum
 
Peristiwa itu terjadi di Rusun Polri Cikeas Gunung Putri Bogor, pada hari Minggu dini hari tanggal 23 Juli 2023 01.40 WIB

