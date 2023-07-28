Diduga mengantuk, seorang pengemudi wanita menabrak pohon di Jl Ahmad Yani, Surabaya, Jumat (28/7) pagi. Akibatnya, mobil minibus yang dikendarainya ringsek. Meski mobil rusak parah, pengemudi selamat dan telah mendapatkan pemeriksaan medis
Peristiwa kecelakaan terjadi sekitar pukul 08.30 pagi. Saat itu, sebuah mobil minibus yang melaju di jalur cepat dari arah selatan ke utara, tiba-tiba oleng ke kiri
Mobil kemudian menabrak pohon dan karena kerasnya benturan, mobil berputar arah 90 derajat. Menurut petugas Satlantas Polrestabes Surabaya, kecelakaan tunggal ini dipicu pengemudi yang mengantuk
