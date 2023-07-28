...

Wanita di Surabaya Tabrak Pohon hingga Mobil Ringsek, Ternyata Menyetir saat Ngantuk

Hari Tambayong, Jurnalis · Jum'at 28 Juli 2023 16:00 WIB
A A A
Diduga mengantuk, seorang pengemudi wanita menabrak pohon di Jl Ahmad Yani, Surabaya, Jumat (28/7) pagi. Akibatnya, mobil minibus yang dikendarainya ringsek. Meski mobil rusak parah, pengemudi selamat dan telah mendapatkan pemeriksaan medis 
 
Peristiwa kecelakaan terjadi sekitar pukul 08.30 pagi. Saat itu, sebuah mobil minibus yang melaju di jalur cepat dari arah selatan ke utara, tiba-tiba oleng ke kiri 
 
Mobil kemudian menabrak pohon dan karena kerasnya benturan, mobil berputar arah 90 derajat. Menurut petugas Satlantas Polrestabes Surabaya, kecelakaan tunggal ini dipicu pengemudi yang mengantuk

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Pengamat: Penetapan Roy Suryo Tersangka Diduga untuk Tutupi Isu Ijazah Gibran

Pengamat: Penetapan Roy Suryo Tersangka Diduga untuk Tutupi Isu Ijazah Gibran

Panas! Andrianto Semprot Boni Hargens: Tak Demokratis

Panas! Andrianto Semprot Boni Hargens: Tak Demokratis

Saling Lempar Utang Kereta Cepat Whoosh, Siapa yang Mau Bayar?

Saling Lempar Utang Kereta Cepat Whoosh, Siapa yang Mau Bayar?

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut The Daily Buzz

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut | The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong | The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN | The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK | The Daily Buzz

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini