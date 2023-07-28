Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar pertemuan bisnis bersama Kamar Dagang Indonesia di China (INACHAM) dan sejumlah pengusaha China di Shangri-La Hotel, Chengdu, Republik Rakyat Tiongkok (RRT), pada Jumat (28/7/2023).

Jokowi menekankan komitmen Indonesia untuk menjaga investasi tetap stabil dan berjalan baik. Jokowi menyampaikan sejumlah prioritas investasi yang tengah dikerjakan oleh Indonesia dimulai dari ekosistem kendaraan listrik, energi baru terbarukan, serta pembangunan IKN.

Jokowi meminta agar para investor tidak ragu untuk menyampaikan kendala-kendala yang dihadapi ketika berinvestasi di Indonesia.

Reporter: Raka Dwi Novianto

Produser: Reza Ramadhan

