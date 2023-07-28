Seorang pemuda di Surabaya berinisial WR diamankan polisi karena menjadi mucikari memperdagangkan para wanita kepada lelaki hidung belang. Wanita yang dijual oleh tersangka WR tersebut adalah ibu rumah tangga hinga mahasiswi.

Mereka dipasarkan melalui Facebook dengan tarif dari Rp600 ribu-Rp2 juta. Ia menjadi mucikari sejak satu tahun lalu dan merekrut korbannya lewat medsos dengan iming-iming bekerja gaji tinggi. Dalam sebulan tersangka bisa mendapatkan keuntungan jutaan rupiah.

Reporter : Nursyafei

Produser: Reza Ramadhan

(fru)

