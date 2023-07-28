Video amatir merekam kebakaran Masjid Miftahul Jannah, Jumat (28/7) dini hari. Masjid berada di Banjar Agung, Tulang Bawang, Lampung.

Besarnya kobaran api membuat warga sekitar panil. Api awalnya terlihat dari belakang masjid dan menjalar cepat ke atap. Material plafon yang terbakar berjatuhan menimpa seorang petugas damkar.

Beruntung petugas yang tertimpa hanya mengalami luka ringan. Api baru bisa dikendalikan setelah tiga jam petugas berjibaku memadamkan api.

Kontributor: Ahmad Lutfi Rosyadi

Produser: B.Lilia Nova

