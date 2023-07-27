...

Pemain Sao Paulo Welber Jardim Belum Terlihat dalam Sesi Latihan Timnas Indonesia U-17

Andika Rachmansyah, Jurnalis · Kamis 27 Juli 2023 13:16 WIB
Pemain diaspora Welber Jardim masih belum terlihat dalam sesi latihan Timnas Indonesia U-17. Tim asuhan Bima Sakti itu melangsungkan latihan sekaligus seleksi di Lapangan A, Senayan, Jakarta, Kamis (27/7). 
 
Pantauan di lokasi, sesi latihan telah dimulai sejak pukul 06.30 WIB. Bima Sakti selaku pelatih Timnas Indonesia U-17 memimpin latihan tersebut. 
 
Pemain diaspora Welber Halim Jardim masih belum terlihat dalam sesi latihan ini. Di sisi lain, ada empat pemain diaspora yang telah dipastikan tak ikut latihan. 
 
Diketahui, sebelumnya Bima Sakti sudah memulangkan sebanyak sembilan pemain. 
 
