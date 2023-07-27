Sekjen DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto menyebut PDIP akan membentuk tim hukum untuk membuktikan adanya pelanggaran HAM berat.

Tim ini akan membuka kembali dokumen otentik yang membuktikan adanya pelanggaran HAM berat dalam peristiwa Kudatuli pada 27 Juli 1996 silam.

Hasto mengatakan peristiwa Kudatuli merupakan pelanggaran HAM berat, dan merupakan serangan brutal atas nama kekuasaan yang dilakukan secara sengaja.

PDIP juga akan berkoordinasi dengan sejumlah pihak agar peristiwa Kudatuli dapat dimasukkan ke dalam pelanggaran HAM berat.

