Aksi pencurian sepeda motor di rumah kontrakan di Swasembada Barat, Tanjung Priok, Jakarta tertangkap CCTV. Dua pelaku berboncengan seakan tengah mencari kontrakan

Kedua bandit seakan memeriksa situasi, memastikan kondisi aman sebelum beraksi. Hanya dalam hitungan detik, motor penghuni kontrakan berhasil dilarikan. Walau menggunakan alarm dan kunci stang, motor tetap bisa dibawa kabur oleh para pelaku

(fru)

