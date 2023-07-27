...

Terekam CCTV, Dua Bandit Larikan Motor dengan Modus Cari Kontrakan di Tanjung Priok

Yohannes Tobing, Jurnalis · Kamis 27 Juli 2023 15:30 WIB
Aksi pencurian sepeda motor di rumah kontrakan di Swasembada Barat, Tanjung Priok, Jakarta tertangkap CCTV. Dua pelaku berboncengan seakan tengah mencari kontrakan
 
Kedua bandit seakan memeriksa situasi, memastikan kondisi aman sebelum beraksi. Hanya dalam hitungan detik, motor penghuni kontrakan berhasil dilarikan. Walau menggunakan alarm dan kunci stang, motor tetap bisa dibawa kabur oleh para pelaku 

Pengamat: Penetapan Roy Suryo Tersangka Diduga untuk Tutupi Isu Ijazah Gibran

Panas! Andrianto Semprot Boni Hargens: Tak Demokratis

Saling Lempar Utang Kereta Cepat Whoosh, Siapa yang Mau Bayar?

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK The Daily Buzz

