Menko Polhukam Mahfud MD ikut berkomentar terkait Kepala Basarnas (Kabasarnas) Marsekal Madya TNI (Purn) Henri Alfiandi, yang ditetapkan sebagai tersangka suap pengadaan proyek barang dan jasa tahun anggaran 2021-2023

Mahfud mengatakan, Kepala Basarnas mengakali lelang sehingga KPK menetapkannya sebagai tersangka. KPK menduga Henri telah menerima suap sebesar Rp88,3 miliar kurun waktu tiga tahun

Henri diduga menerima suap terkait berbagai proyek di Basarnas selama 3 tahun, bersama Koordinator Administrasi Kepala Basarnas, Letnan Kolonel Adm, Afri Budi Cahyanto

Afri Budi juga telah ditetapkan sebagai tersangka bersama dengan Henri. Mahfud pun akan mendukung KPK untuk mengusut oknum yang menyebabkan kerugian negara. Menurutnya, meskipun jumlah penyuapan gratifikasi tidak sampai Rp1 miliar, itu sudah korupsi

(fru)

