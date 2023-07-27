Penyanyi Putri Ariani didaulat menjadi Duta Seni Indonesia, Rabu (26/7). Penunjukan Putri Ariani dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Puncak Tasyakuran Milad ke-48 MUI di Griya Sasana Kriya, TMII.

Peraih golden buzzer di America's Got Talent itu mengaku senang dan bangga. Sebelumnya Putri tampil memukau di Milad MUI dengan lagu Al-Is’tirof.

Putri melantunkan lagu tersebut diiringi oleh Dwiki Dharmawan Orchestra.

Reporter: Widya Michella

Produser: B.Lilia Nova

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News