Penyanyi Putri Ariani didaulat menjadi Duta Seni Indonesia, Rabu (26/7). Penunjukan Putri Ariani dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Puncak Tasyakuran Milad ke-48 MUI di Griya Sasana Kriya, TMII.
Peraih golden buzzer di America's Got Talent itu mengaku senang dan bangga. Sebelumnya Putri tampil memukau di Milad MUI dengan lagu Al-Is’tirof.
Putri melantunkan lagu tersebut diiringi oleh Dwiki Dharmawan Orchestra.
Reporter: Widya Michella
Produser: B.Lilia Nova
(fru)
Follow Berita Okezone di Google News
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Follow