Naiknya Harga Telur Pasca Idul Adha Bikin IRT Mengeluh

Yuwono Wahyu, Jurnalis · Rabu 26 Juli 2023 18:00 WIB
Pasca Hari Raya Idul Adha, harga telur ayam negeri tidak kunjung turun. Kondisi ini menyebabkan kerugian bagi pedagang karena daya beli menurun. Di Pasar Atas Baru, Kota Cimahi, telur ayam dijual dengan harga Rp32 ribu sampai Rp33 ribu per Kg
 
Hal ini dikeluhkan ibu rumah tangga, karena berdampak pada kesulitan mengatur uang belanja. Pedagang dan pembeli berharap akan adanya langkah konkret dari pemerintah, untuk menekan harga telur ayam dan sembako

