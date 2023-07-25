...

FIFA Minta Rumput JIS Diganti, Erick Thohir: Jangan Dijadikan Polemik

Cikal Bintang Raissatria, Jurnalis · Selasa 25 Juli 2023 21:15 WIB
Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengungkap permintaan FIFA untuk perbaikan Jakarta International Stadium (JIS). Erick mengatakan FIFA meminta rumput hybrid JIS harus diperbaiki. 
 
Erick mengatakan standar stadion yang ditetapkan untuk Piala Dunia U-17 berasal dari FIFA. Menurut catatan FIFA, JIS sedang menjadi prioritas. 
 
Erick mengatakan renovasi JIS tidak boleh menjadi polemik lagi di masyarakat. Sebab, sesuai dengan instruksi FIFA upaya yang dilakukan terhadap JIS adalah untuk menyukseskan Piala Dunia U-17 2023.
 
