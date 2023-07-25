Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengungkap permintaan FIFA untuk perbaikan Jakarta International Stadium (JIS). Erick mengatakan FIFA meminta rumput hybrid JIS harus diperbaiki.

Erick mengatakan standar stadion yang ditetapkan untuk Piala Dunia U-17 berasal dari FIFA. Menurut catatan FIFA, JIS sedang menjadi prioritas.

Erick mengatakan renovasi JIS tidak boleh menjadi polemik lagi di masyarakat. Sebab, sesuai dengan instruksi FIFA upaya yang dilakukan terhadap JIS adalah untuk menyukseskan Piala Dunia U-17 2023.

Reporter: Cikal Bintang Raissatria

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News