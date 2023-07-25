...

Detik-Detik Petugas Loket Bus di Mandailing Natal Gagalkan Pengiriman Paket Ganja Tujuan Jakarta

Ahmad Husein Lubis, Jurnalis · Selasa 25 Juli 2023 23:00 WIB
Seorang petugas loket bus di Mandailing Natal, Sumatera Utara berhasil menggagalkan pengiriman paket ganja kering tujuan Jakarta.
 
Ganja seberat 5 kg tersebut disimpan dalam kardus dan diselipkan disela-sela baju, petugas loket curiga karena pengirim barang tidak menyertakan alamat dan identitas lengkap pengirim maupun penerimanya, dan langsung menghubungi polisi.
 
Pengamat: Penetapan Roy Suryo Tersangka Diduga untuk Tutupi Isu Ijazah Gibran

Panas! Andrianto Semprot Boni Hargens: Tak Demokratis

Saling Lempar Utang Kereta Cepat Whoosh, Siapa yang Mau Bayar?

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK The Daily Buzz

