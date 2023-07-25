Seorang petugas loket bus di Mandailing Natal, Sumatera Utara berhasil menggagalkan pengiriman paket ganja kering tujuan Jakarta.

Ganja seberat 5 kg tersebut disimpan dalam kardus dan diselipkan disela-sela baju, petugas loket curiga karena pengirim barang tidak menyertakan alamat dan identitas lengkap pengirim maupun penerimanya, dan langsung menghubungi polisi.

Kontributor: Ahmad Husein Lubis

(fru)

