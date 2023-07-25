Monyet endemik Sulawesi jenis Macaca Tongkeana ditangkap BKSDM dan dokter hewan Kota Palopo. Setelah dibius sebanyak 3 kali, monyet liar ini dikandangkan dan disuntik vaksin rabies.

Sebelum ditangkap, monyet ini masuk ke area sekolah dasar hingga ke markas militer 1403 Sawerigading Palopo.Keberadaan monyet liar ini meresahkan karena kerap mengganggu anak-anak hingga melukai 2 warga.

Setelah diamankan BKSDM, monyet ini akan dibawa dan dilepas ke habitatnya di Kabupaten Mamuju.

Kontributor: Nasruddin Rubak

Produser: Kristo Suryokusumo

