Terganggu selama 2 Jam, Perjalanan Commuterline dari Stasiun Pondok Ranji Kembali Normal

Nunung Purnomo, Jurnalis · Selasa 25 Juli 2023 14:45 WIB
Sempat terhenti selama 2 jam, perjalanan Commuterline dari Stasiun Pondok Ranji menuju Stasiun Kebayoran Lama kembali normal. Para penumpang harus menunggu selama 2 jam akibat terputusnya aliran listrik Commuterline.
 
Terputusnya aliran listrik diakibatkan sebuah truk yang menabrak tiang listrik. Lokasinya di perlintasan antara Stasiun Kebayoran Lama dan Stasiun Pondok Ranji.
 
Meski sudah bisa dilintasi, PT KAI Commuter masih melakukan rekayasa perjalanan Commuterline.
 
Kontributor: Nunung Purnomo
Produser: Kristo Suryokusumo

