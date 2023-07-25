Dalam rekaman video milik warga, terlihat seorang pria masturbasi di atas motor. Diketahui pria itu melakukan aksinya tidak jauh dari tempat bermain anak-anak.

Warga yang merekam pun tak berani menegur pria tersebut. Hal itu karena tidak ada seorang pun laki-laki di lokasi kejadian.

Ketua RT setempat mengatakan dirinya mengetahui aksi pria tersebut usai menerima laporan dari salah satu warganya yang merekam aksi itu.

Warga pun berharap Kepolisian Sektor Cimanggis, Depok dapat segera mengamankan pelaku.

Kontributor: Iyung Rizki

Produser: Akira Aulia W

(fru)

