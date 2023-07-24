...

Sheila On 7 Sukses Jadi Pelipur Lara di We The Fest Usai Batalnya The 1975

Nurul Amanah, Jurnalis · Senin 24 Juli 2023 08:30 WIB
Sheila On 7 mendadak tampil di We The Fest 2023 pada hari terakhir, Minggu (23/7/2023). Sheila On 7 diketahui menggantikan The 1975 yang batal tampil. Tampak malam itu dipenuhi ribuan penonton yang berdesakan menuju panggung utama. 
 
Sheila On 7 baru diumumkan menjadi penampil di WTF 2023 beberapa jam sebelum acara dimulai. Segala sesuatunya mungkin serba dadakan, tapi bukan berarti Sheila On 7 tampil alakadarnya.
 
Duta dkk pun sukses mengguncang panggung di GBK Sport Complex, Senayan, Jakarta Pusat.  
 
