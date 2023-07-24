Sheila On 7 mendadak tampil di We The Fest 2023 pada hari terakhir, Minggu (23/7/2023). Sheila On 7 diketahui menggantikan The 1975 yang batal tampil. Tampak malam itu dipenuhi ribuan penonton yang berdesakan menuju panggung utama.
Sheila On 7 baru diumumkan menjadi penampil di WTF 2023 beberapa jam sebelum acara dimulai. Segala sesuatunya mungkin serba dadakan, tapi bukan berarti Sheila On 7 tampil alakadarnya.
Duta dkk pun sukses mengguncang panggung di GBK Sport Complex, Senayan, Jakarta Pusat.
Reporter: Nurul Amanah
Produser: Akira Aulia W
(fru)
