Sheila On 7 mendadak tampil di We The Fest 2023 pada hari terakhir, Minggu (23/7/2023). Sheila On 7 diketahui menggantikan The 1975 yang batal tampil. Tampak malam itu dipenuhi ribuan penonton yang berdesakan menuju panggung utama.

Sheila On 7 baru diumumkan menjadi penampil di WTF 2023 beberapa jam sebelum acara dimulai. Segala sesuatunya mungkin serba dadakan, tapi bukan berarti Sheila On 7 tampil alakadarnya.

Duta dkk pun sukses mengguncang panggung di GBK Sport Complex, Senayan, Jakarta Pusat.

Reporter: Nurul Amanah

Produser: Akira Aulia W

(fru)

