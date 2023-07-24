...

Jadi Korban Tabrak Lari, Anggota DPRD Kabupaten Ngawi Tewas

Asfi Manar, Jurnalis · Senin 24 Juli 2023 14:30 WIB
A A A
Anggota DPRD Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, menjadi korban tabrak lari dan tewas. Korban tewas usai sepeda motor yang dikendarainya bertabrakan dengan truk.
 
Peristiwa berawal saat korban yang mengendarai sepeda motor dari arah Kota Ngawi. Sepeda motor yang dikendarai korban, berpapasan dengan truk dari arah berlawanan. Truk tersebut diduga menyalip dan menabrak korban hingga terpental dan terseret. 
 
Usai tabrakan, pengemudi truk diketahui melarikan diri ke arah Solo. Akibat kecelakaan tersebut, korban menderita luka cukup parah di bagian kepala dan tewas
 
Kontributor: Asfi Manar 
Produser: Kristo Suryokusumo

(fru)

