Beginilah kondisi di kawasan Pantai Purus, Padang Barat, usai dilanda angin puting beliung. Sejumlah atap rumah warga mengalami kerusakan akibat diterbangkan angin puting beliung.

Angin kencang juga merusak dan menerbangkan lapak pedagang di Pantai Cimpago.Pedagang terpaksa memegang tiang lapak mereka agar tidak terbang oleh angin kencang.

Akibat peristiwa ini, sebanyak 15 unit rumah warga dan 1 unit lapak PKL mengalami kerusakan.

Kontributor: Budi Sunandar

Produser: Akira Aulia W

(fru)

