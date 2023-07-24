...

Belasan Rumah di Padang Porak Poranda Diterjang Angin Puting Beliung

Budi Sunandar, Jurnalis · Senin 24 Juli 2023 09:00 WIB
Beginilah kondisi di kawasan Pantai Purus, Padang Barat, usai dilanda angin puting beliung. Sejumlah atap rumah warga mengalami kerusakan akibat diterbangkan angin puting beliung. 
 
Angin kencang juga merusak dan menerbangkan lapak pedagang di Pantai Cimpago.Pedagang terpaksa memegang tiang lapak mereka agar tidak terbang oleh angin kencang. 
 
Akibat peristiwa ini, sebanyak 15 unit rumah warga dan 1 unit lapak PKL mengalami kerusakan. 
 
Kontributor: Budi Sunandar
Produser: Akira Aulia W

(fru)

