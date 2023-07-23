...

Highlight Persebaya Vs RANS, Tanpa Bruno Bajul Ijo Imbang 2-2

Andri Bagus Syaeful, Jurnalis · Minggu 23 Juli 2023 17:25 WIB
A A A
Persebaya harus puas dengan hasil imbang 2-2 lawan RANS Nusantara FC dalam pekan keempat Liga 1 2023-2024. Persebaya bermain tanpa pemain andalannya Bruno Moreira. Laga itu berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, Minggu (23/7/2023).
 
Persebaya membobol gawang RANS Nusantara FC pada menit ke-24. Gol itu diciptakan oleh Kadek Raditya usai memanfaatkan umpan manja Valente. Tidak tinggal diam, tim milik Raffi Ahmad itu langsung merespons dengan membobol gawang Persebaya. Gol itu diciptakan oleh Octavio Alexandre pada menit ke-30.
 
Pada menit akhir, RANS Nusantara FC kini berbalik unggul atas Persebaya. Kepastian itu usai Abdul Rahman mencetak gol usai memanfaatkan kelengahan pertahanan tim tuan rumah.
 
Persebaya berhasil mencetak gol balasan ke gawang tim tamu pada menit ke-79. Gol itu diciptakan Paulo Victor dengan memaksimalkan pola serangan balik yang tidak bisa diantisipasi pertahanan RANS Nusantara FC yang membuat skor menjadi 2-2.

(fru)

