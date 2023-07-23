Influencer kebugaran, trainer, dan binaragawan, Justyn Vicky dilaporkan meninggal dunia setelah mengalami kecelakaan fatal saat sedang latihan.

Dikutip dari NDTV, Minggu (23/7/2023) Justyn meninggal dunia setelah barbel dengan berat ratusan kilogram yang dia coba angkat malah justru membuat lehernya patah.

Justyn Vicky pun langsung dilarikan ke rumah sakit untuk perawatan. Namun, Justyn meninggal dunia tak lama setelah menjalani operasi darurat.

(fru)

