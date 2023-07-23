Memperingati hari anak nasional, ratusan anak Taman Kanak-Kanak (TK) mengikuti lomba menggambar, di Stasiun Cilacap, Jawa Tengah

Lomba mewarnai dengan tema kereta api ini digelar oleh PT Kereta Api Daop 5 Purwokerto, untuk mengenalkan kereta api kepada anak-anak mulai dari usia dini

Seluruh peserta wajib mewarnai gambar kereta api yang telah disediakan panitia. Selain mewarnai, PT Kereta Api Daop 5 Purwokerto juga memberikan sosialisasi kepada anak-anak, tentang jenis kereta api, kegunaan kereta api, serta apa saja tugas pekerja di PT Kereta Api

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News