Peringati Hari Anak Nasional, Ratusan Anak-Anak Melukis di Stasiun Kereta Api Cilacap

Heri Susanto, Jurnalis · Minggu 23 Juli 2023 16:00 WIB
Memperingati hari anak nasional, ratusan anak Taman Kanak-Kanak (TK) mengikuti lomba menggambar, di Stasiun Cilacap, Jawa Tengah 
 
Lomba mewarnai dengan tema kereta api ini digelar oleh PT Kereta Api Daop 5 Purwokerto, untuk mengenalkan kereta api kepada anak-anak mulai dari usia dini
 
Seluruh peserta wajib mewarnai gambar kereta api yang telah disediakan panitia. Selain mewarnai, PT Kereta Api Daop 5 Purwokerto juga memberikan sosialisasi kepada anak-anak, tentang jenis kereta api, kegunaan kereta api, serta apa saja tugas pekerja di PT Kereta Api

