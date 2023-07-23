...

Libatkan 1569 Penari, Tari Boran Massal di Lamongan Pecahkan Rekor MURI

Abdul Wakhid, Jurnalis · Minggu 23 Juli 2023 15:31 WIB
Sebanyak 1.569 penari Boran dari SD, SMP hingga SMA di Lamongan, Jawa Timur, berhasil pecahkan rekor MURI. Mereka melakukan tarian pagelaran kolosal pada Minggu (23/7) pagi
 
Meski tampil hanya 5 menit, ribuan penari sudah latihan selama beberapa minggu sebelumnya. Pagelaran ini merupakan rangkaian acara hari jadi Kab. Lamongan yang ke-454
 
Tari Boran merupakan tari kreasi baru yang terinspirasi dari makanan tradisional Lamongan yakni sego (nasi) Boran yang banyak dijajakan di sepanjang jalanan Kota Lamongan
 

