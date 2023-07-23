Sebanyak 1.569 penari Boran dari SD, SMP hingga SMA di Lamongan, Jawa Timur, berhasil pecahkan rekor MURI. Mereka melakukan tarian pagelaran kolosal pada Minggu (23/7) pagi

Meski tampil hanya 5 menit, ribuan penari sudah latihan selama beberapa minggu sebelumnya. Pagelaran ini merupakan rangkaian acara hari jadi Kab. Lamongan yang ke-454

Tari Boran merupakan tari kreasi baru yang terinspirasi dari makanan tradisional Lamongan yakni sego (nasi) Boran yang banyak dijajakan di sepanjang jalanan Kota Lamongan

(fru)

