Ikuti Jejak Ganjar Pranowo Rajin Jogging, Relawan GBB Gelar Jalan Sehat

Yohannes Tobing, Jurnalis · Minggu 23 Juli 2023 13:15 WIB
Relawan Ganjaran Buruh Berjuang (GBB) menggelar jalan sehat, Minggu (23/7). Kegiatan itu digelar di lingkungan Rusunawa Marunda, Cilincing, Jakut.
 
Ketua Umum GBB Lukman Hakim mengatakan kegiatan jalan sehat ini sebagai upaya untuk memetakan perolehan suara Ganjar di lingkungan Rusunawa Marunda. Lukman menegaskan alasan buruh mendukung Ganjar karena dinilai memiliki kualitas yang baik.
 
Kegiatan jalan sehat ini terinsipirasi dari hobi Ganjar yang suka jogging. Dalam jalan sehat itu, relawan GBB tampak mengenakan kaos hitam bertuliskan #GanjarPresiden2024.

