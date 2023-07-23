Relawan Ganjaran Buruh Berjuang (GBB) menggelar jalan sehat, Minggu (23/7). Kegiatan itu digelar di lingkungan Rusunawa Marunda, Cilincing, Jakut.

Ketua Umum GBB Lukman Hakim mengatakan kegiatan jalan sehat ini sebagai upaya untuk memetakan perolehan suara Ganjar di lingkungan Rusunawa Marunda. Lukman menegaskan alasan buruh mendukung Ganjar karena dinilai memiliki kualitas yang baik.

Kegiatan jalan sehat ini terinsipirasi dari hobi Ganjar yang suka jogging. Dalam jalan sehat itu, relawan GBB tampak mengenakan kaos hitam bertuliskan #GanjarPresiden2024.

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News