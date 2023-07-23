Gubernur Jabar Ridwan Kamil santai tanggapi gugatan Panji Gumilang. Ridwan Kamil digugat terkait pernyataannya tentang Ponpes Al Zaytun. Pernyataan orang nomor satu di Jabar itu dinilai framing dan tergesa-gesa.
Ridwan Kamil menyebut akan mengikuti proses hukum yang berlaku. Hal itu disampaikan saat Kontes Ternak dan Pakan di Sukasari, Sabtu (22/7).
Sebelumnya, Panji Gumilang menggugat Menko Polhukam Mahfud MD Rp5 triliun.
Kontributor: Beben HVA
Produser: B.Lilia Nova
(fru)
Follow Berita Okezone di Google News
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Follow