Gubernur Jabar Ridwan Kamil santai tanggapi gugatan Panji Gumilang. Ridwan Kamil digugat terkait pernyataannya tentang Ponpes Al Zaytun. Pernyataan orang nomor satu di Jabar itu dinilai framing dan tergesa-gesa.

Ridwan Kamil menyebut akan mengikuti proses hukum yang berlaku. Hal itu disampaikan saat Kontes Ternak dan Pakan di Sukasari, Sabtu (22/7).

Sebelumnya, Panji Gumilang menggugat Menko Polhukam Mahfud MD Rp5 triliun.

Kontributor: Beben HVA

Produser: B.Lilia Nova

(fru)

