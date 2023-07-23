...

Ridwan Kamil Santai Tanggapi Gugatan Pimpinan Ponpes Al Zaytun Panji Gumilang

Beben Hva, Jurnalis · Minggu 23 Juli 2023 09:21 WIB
Gubernur Jabar Ridwan Kamil santai tanggapi gugatan Panji Gumilang. Ridwan Kamil digugat terkait pernyataannya tentang Ponpes Al Zaytun. Pernyataan orang nomor satu di Jabar itu dinilai framing dan tergesa-gesa. 
 
Ridwan Kamil menyebut akan mengikuti proses hukum yang berlaku. Hal itu disampaikan saat Kontes Ternak dan Pakan di Sukasari, Sabtu (22/7).
 
Sebelumnya, Panji Gumilang menggugat Menko Polhukam Mahfud MD Rp5 triliun.
 
