Event tahunan Jazz Gunung 2023 kembali digelar di Aphiteater Jiwa Jawa Resort di Kabupaten Probolinggo. Gelaran ini dilaksanakan selama dua hari yaitu Jumat (21/7/2023) dan Sabtu (22/7/2023) dengan line up artis, Deredia, Yura Yunita hingga legenda Musmujiono, Atik CB dan Ermy Kullit

Event jazz tahunan kali ini semakin hangat dengan penampilan artis asal Probolinggo Salma Salsabil. Karakter musisi dan artis yang berbeda beda membuat gelaran Jazz Gunung 2023 mampu menghangatkan dinginya suhu Bromo.

Suasana dan panggung jazz yang alami dan romantis, membuat pagelaran ini memliki tempat tersendiri di hati para penggemar.

(fru)

