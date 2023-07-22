Jajaran Polres Ogan Ilir, Sumatera Selatan, melakukan pendalaman kasus video porno yang viral di masyarakat. Kedua pemeran dalam video itu diketahui merupakan tenaga honorer yang ada di Kab. Ogan Ilir

Sejauh ini, polisi masih melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi untuk dimintai keterangan, termasuk pemeran wanita yang ada di dalam video

Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, video itu diambil di sebuah kamar mandi rumah, di Desa Tanjung Raja, Kab. Ogan Ilir, pada Juni 2023 lalu. Meski telah memanggil sejumlah saksi, namun polisi belum menetapkan tersangka atas kasus ini

Jika nantinya terbukti dan ditetapkan sebagai tersangka, maka akan dikenakan pasal UU ITE

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News