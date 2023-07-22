...

Dua Pegawai Honorer di Sumsel Terlibat Kasus Video Porno, Polisi Sedang Dalami Kasusnya

Fitriadi, Jurnalis · Sabtu 22 Juli 2023 20:38 WIB
Jajaran Polres Ogan Ilir, Sumatera Selatan, melakukan pendalaman kasus video porno yang viral di masyarakat. Kedua pemeran dalam video itu diketahui merupakan tenaga honorer yang ada di Kab. Ogan Ilir
 
Sejauh ini, polisi masih melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi untuk dimintai keterangan, termasuk pemeran wanita yang ada di dalam video
 
Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, video itu diambil di sebuah kamar mandi rumah, di Desa Tanjung Raja, Kab. Ogan Ilir, pada Juni 2023 lalu. Meski telah memanggil sejumlah saksi, namun polisi belum menetapkan tersangka atas kasus ini
 
Jika nantinya terbukti dan ditetapkan sebagai tersangka, maka akan dikenakan pasal UU ITE

