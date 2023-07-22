...

Penderita Kusta di Tanggamus Butuh Perhatian Pemerintah, Begini Kondisinya

Indra Siregar, Jurnalis · Sabtu 22 Juli 2023 16:00 WIB
Suhemik, 45 tahun, menderita penyakit langka yang disebut kusta atau lepra. Berdomisili di Pekon Sampang Turus, Kec. Wonosobo, Kab. Tanggamus, Lampung, kondisi Suhemik kini sangat memprihatinkan 
 
Karena kurang perawatan dan pengobatan, kini kedua tangan hingga kedua kakinya mulai membusuk Suhemik kini tinggal bersama orang tuanya yang sudah lansia dan berprofesi sebagai buruh tani. Ia ditinggal sang istri sejak diserang penyakit kusta pada tahun 2007 silam. Warga berharap ada penanganan lebih, sebab warga takut tertulat penyakit tersebut 

(fru)

