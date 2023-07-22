Dua pelaku pembunuhan di rumah kos ditangkap polisi. Keduanya ditangkap di Jalan Gajah Mada, Jelutung, Kota Jambi. Pelaku diketahui adik kakak inisial HS (19) dan HW (18)

Korban inisial HR (40), warga Perumahan Atlanta, Blok A, Bagan Pete, Alam Barajo. Pembunuhan dipicu cekcok dengan perempuan SV (19) yang dikenal dari MiChat

Cekcok terdengar oleh HR yang juga kakak ipar SV. Korban dan pelaku berkelahi hingga berusaha lari dengan motor. Namun, korban dihantam batu oleh HS dan tersungkur di jalan

Korban sempat menuju rumah sakit terdekat, namun nyawanya tak tertolong. Polisi menggelar jumpa pers atas kasus itu, Sabtu (22/7/2023)

(fru)

