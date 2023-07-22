...

Kencan MiChat Berujung Maut, Pria Paruh Baya Tewas Dihantam Batu

Azhari Sultan Jambi, Jurnalis · Sabtu 22 Juli 2023 11:00 WIB
Dua pelaku pembunuhan di rumah kos ditangkap polisi. Keduanya ditangkap di Jalan Gajah Mada, Jelutung, Kota Jambi. Pelaku diketahui adik kakak inisial HS (19) dan HW (18)
 
Korban inisial HR (40), warga Perumahan Atlanta, Blok A, Bagan Pete, Alam Barajo. Pembunuhan dipicu cekcok dengan perempuan SV (19) yang dikenal dari MiChat
 
Cekcok terdengar oleh HR yang juga kakak ipar SV. Korban dan pelaku berkelahi hingga berusaha lari dengan motor. Namun, korban dihantam batu oleh HS dan tersungkur di jalan
 
Korban sempat menuju rumah sakit terdekat, namun nyawanya tak tertolong. Polisi menggelar jumpa pers atas kasus itu, Sabtu (22/7/2023)

