Menkominfo Budi Arie Setiadi memastikan proyek penyediaan infrastruktur Base Transceiver Station (BTS) akan rampung pada tahun ini.

Menurutnya proyek ini tetap harus dilakukan mengingat BTS 4G BAKTI Kominfo merupakan hak bagi rakyat Indonesia, terutama untuk mendapatkan sinyal di berbagai daerah di Indonesia, oleh sebeb itu Kominfo terus melakukan identifikasi masalah dengan pihak-pihak terkait.

(fru)

