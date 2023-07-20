...

Tegaskan Proyek BTS 4G Tuntas Tahun Ini, Menkominfo: Hak Rakyat Dapat Sinyal

Widya Michella, Jurnalis · Kamis 20 Juli 2023 19:20 WIB
Menkominfo Budi Arie Setiadi memastikan proyek penyediaan infrastruktur Base Transceiver Station (BTS) akan rampung pada tahun ini. 
 
Menurutnya proyek ini tetap harus dilakukan mengingat BTS 4G BAKTI Kominfo merupakan hak bagi rakyat Indonesia, terutama untuk mendapatkan sinyal di berbagai daerah di Indonesia, oleh sebeb itu Kominfo terus melakukan identifikasi masalah dengan pihak-pihak terkait. 

(fru)

