Sebanyak 51 warga Desa Lakat, Timor Tengah Selatan (TTS) keracunan. Peristiwa terjadi Kamis (20/7) setelah warga memakan daging babi.

Satu orang diketahui meninggal dunia akibat kejadian itu. Puluhan korban keracunan lainnya dirawat di posko observasi.

Posko didirikan oleh Dinas Kesehatan untuk memantau korban. Selain di posko, korban keracunan juga dirawat di RSUD Soe NTT.

Korban mengaku mengalami pusing dan mual usai makan. Kadinkes TTS Karolina mengakui korban keracunan daging babi.

Kontributor: Sefnat Besie

Produser: B.Lilia Nova

(fru)

